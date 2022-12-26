大慶基地二期 順利併網

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家電投黃河上游水電開發有限責任公司（黃河公司）24日表示，由該公司負責建設的全球首個太陽能、儲能戶外實證實驗平台（大慶基地）二期工程「Ⅰ區#20子陣」順利併網，主要開展最新電池組件技術路線的全周期實證實驗。

中新社報導，據介紹，作為大陸國家能源局批准建設的第一個太陽能、儲能實證實驗平台，該平台可助力解決大陸太陽能、儲能技術戶外實際運行的專業性、系統性研究較少，已建成太陽能發電系統的運行性能無法有效評估等問題。

黃河公司相關負責人介紹，本次併網的「Ⅰ區#20子陣」裝機容量2.0358兆瓦，應用了西寧分公司N-IBC雙玻+166毫米+半片+120片最新電池組件，主要開展行業內最新電池組件技術路線的全周期實證、實驗，對加速新技術新產品推廣應用、促進技術創新、帶動全產業鏈發展有著重要的意義。

大陸國家太陽能、儲能實證實驗平台建設總規模約105萬千瓦。平台一期工程2021年11月19日啟動運行，平台二期工程採用「太陽能+草原」複合開發模式，共布置實證實驗方案109種，折算規模151.81兆瓦。

水電 太陽能發電

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