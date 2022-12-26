瀋陽科技型企業 東北最多

據瀋陽市科技局消息，截至目前，瀋陽市科技型企業數量達15363家，同比增4238家，增長38.09%，數量居東北地區首位。

中新社報導，瀋陽市近年加快構建「科技型中小企業—高新技術企業—雛鷹、瞪羚、獨角獸企業」梯度培育體系，將科技型企業打造成為促進瀋陽市產業轉型升級、經濟高質量發展的主力軍，加大科技創新資金投入，助力科技型企業全速發展。

2022年以來，瀋陽市形成了高位謀劃、部門協同、區縣聯動的科技型中小企業發展工作體系。通過整合工商註冊、研發加計扣除、專利數據庫等30餘萬戶企業信息，認真篩選比對，累計梳理出潛在科技型苗企業1.4萬餘戶，並分類通報至各地區開展精準服務。目前，大陸科技型中小企業註冊數量達9543家，新增2376家，同比增長36.18%。

為激發高新技術企業數量增長，瀋陽市組建專業服務團隊，建立14個區域培訓群、8個產業領域培訓群，指定專職管家提供7×24的專業輔導，做到對企業疑難問題即達即辦。相繼開展了30餘場專題培訓，對4000餘家企業精心輔導。2022年，瀋陽市國家高新技術企業數量預計4200家，淨增859家，同比增長25.7%。