朱光耀示警 2023全球經濟衰退難避免

中國大陸財政部前副部長朱光耀24日表示，多個國際機構看衰明年全球經濟前景，提示各方應警惕重大危機。「全球經濟在2023年陷入一場全面衰退，看來很難避免。」

中新社報導，朱光耀在當天於線上舉行的「中國財富管理50人論壇·2022年會」上提到，國際貨幣基金組織預測2023年全球經濟增長2.7%，世界銀行報告指出，如果最壞情況發生，2023年全球經濟增長將只有0.5%，「這些警示值得我們高度重視」。

他直言，如果按照世界銀行判斷的最壞情況，明年全球經濟就可能出現類似1982年全球債務危機發生後遭受的嚴重衝擊。現在要研究的問題是，這場危機範圍多廣、持續時間多長，以及危機爆發同時一些主要經濟體的經濟金融表現。

以今年斯里蘭卡爆發債務危機為例，朱光耀分析稱，主要工業化國家貨幣政策「急轉彎」，對全球發展中國家和新興市場國家造成重大衝擊。這些國家的一些債務以美元計價，而由於美元利率快速上升，使得借債主體面臨重大的償付債務本息挑戰。

與此同時，還要警惕西方主要經濟體貨幣政策「急轉彎」後對自身產生的反噬作用。從2022年3月開始，美國實施了近兩年的極度寬鬆貨幣政策開始「急轉彎」，目前市場普遍預計，明年上半年美國聯準會將繼續提高利率。

朱光耀分析指出，美國聯準會大幅度提高利率使美國財政的債務利息支出快速增加。

根據朱光耀提供的數據，2021財年美國國債利息支付為4200億美元，占國內生產總值的1.8%，而美國2020至2021財年經濟平均增長率為2%，「也就是說美國經濟增長的部分基本上被利息支付吃掉了」。

朱光耀進一步指出，當前美國聯邦政府31.41兆美元的借債上限已經突破，如無法解決該問題，美國金融市場可能面臨劇烈動盪。所以，要密切關注美國國債市場變化。