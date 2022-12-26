華為諾基亞專利 交叉授權

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導

華為與專利巨頭諾基亞近日宣布續簽雙方專利授權合約，這是華為本月初宣布與OPPO就5G標準等必要專利技術簽訂全球專利交叉授權合約，同時和三星就各自的標準必要專利包達成交叉授權合約之後，華為專利許可業務的最新進展。

華為沒有透露交易細節，稱條款保密。彭博資訊分析，這表明儘管多年來持續遭受美國制裁打壓，但華為在網路技術方面繼續領先，市場對取得華為下一代通信（5G）專利的需求依然強勁。

實際上，自從遭遇各種打壓和分拆榮耀智慧手機品牌以來，華為一直在增加其專利許可收入。據路透報導，在美國出口限令下，華為正積極擴大專利授權來彌補美國制裁造成的損失。

今年3月16日，華為總裁任正非簽發的「專利許可業務彙報」會議紀要表示，華為使用了別人的專利，也要合理付費，建立起有利於創新的智慧財產權價值觀。

專利 美國 品牌

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