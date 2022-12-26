新能源車市 先冷後熱

大陸新能源車企蔚來汽車董事長李斌昨（25）日表示，受新能源汽車補貼退出影響，明年上半年大陸國內新能源汽車市場將承受一定的壓力，一方面因為消費的提前釋放，另一方面消費信心也需要時間修復，明年大陸新能源汽車市場將在第2季逐步恢復成長。

中汽協數據顯示，今年前11月大陸新能源汽車累計銷量605.8萬輛，年增103.5％。從單月數據來看，11月新能源汽車銷量達到76.8萬輛，創出史上單月最高銷量，表明該市場仍處於高景氣周期。

不過，大陸財政部等對2022年新能源車購置補貼將於12月31日終止，也就是說從2023年1月1日起，大陸國家新能源汽車歷時13年推廣應用補貼政策將正式退出。對於消費者來說，少了人民幣4,800元至12,600元的國家補貼，外界普遍預期買氣在年底大爆發後，預估明年第1季可能出現衰退。