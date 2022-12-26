「重裝出川」登央視 看見「德陽造」實力

四集大型電視紀錄片「重裝出川」，近日在大陸中央廣播電視總台紀錄頻道開播。該片是首部在央視亮相、系統展示四川德陽裝備製造業的電視紀錄片，展現了「德陽造」重大技術裝備服務大陸高質量發展的成就。

「重裝出川」分為「大國馭風」、「大水至極」、「大勇破堅」、「大器工成」4集，對德陽裝備工業的精華領域進行集中梳理。攝製團隊精選發電裝備、航空裝備、交通裝備等多個重點領域，行程上萬公里，穿越川、滇、冀、粵、鄂、浙、閩、藏、新等9個省（區）取景拍攝，深入國機重裝、東方電氣等裝備工業領軍企業，聚焦白鶴灘水電站百萬千瓦水電機組、葛洲壩水電站、河北豐寧抽水蓄能電站、自主三代核電「華龍一號」、大陸首個百萬千瓦海上風力發電場、西藏措美世界海拔最高風電場、新疆哈密光熱發電站、F級50兆瓦重型燃機、919大飛機等世界級重大裝備專案建設現場，累計採訪技術專家、工程建設者近百人，講述了以德陽為代表的裝備製造業走過的「非凡十年」。

2022年11月30日，大陸工信部正式公布45個國家先進製造業集群名單，成（都）德（陽）高端能源裝備集群榜上有名。截至目前，成德高端能源裝備集群產值已突破人民幣2050億元，占大陸能源裝備產業總產值超20%，貢獻了大陸60%的核電產品、50%的大型電站鑄鍛件、40％的水電機組、30%的火電機組。