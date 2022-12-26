保障糧安 提增產千億斤

12月23日至24日召開的中共中央農村工作會議聚焦糧食安全議題，提出將實施新一輪千億斤糧食產能提升行動。

中新社報導，會議提出，農業是社會主義現代化強國的根基，滿足人民美好生活需要、實現高質量發展、夯實國家安全基礎，都離不開農業發展。要依靠自己力量端牢飯碗，保障糧食和重要農產品穩定安全供給始終是建設農業強國的頭等大事。

會議提出，要實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，抓緊制定實施方案。要抓住耕地和種子兩個要害，堅決守住18億畝耕地紅線，逐步把永久基本農田全部建成高標準農田，把種業振興行動切實抓出成效，把當家品種牢牢攥在自己手裡。

此外，要健全種糧農民收益保障機制，健全主產區利益補償機制。保障糧食安全，要在增產和減損兩端同時發力，持續深化食物節約各項行動。要樹立大食物觀，構建多元化食物供給體系，多途徑開發食物來源。要嚴格考核，督促各地真正把保障糧食安全的責任扛起來。