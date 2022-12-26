中泰拚低碳 水庫蓋浮體太陽能

在距離泰國首都曼谷600多公里的烏汶府詩琳通水庫上，七個碩大的藍色方形「島嶼」在陽光映照下熠熠生輝。這是中泰兩國聯合修建、泰國目前最大的浮體太陽能項目。自去年10月投入商業運營以來，這些大陸製造的電池板不斷將日光轉化為清潔電能，輸送至千家萬戶。

新華社報導，依託上世紀70年代建造的詩琳通大壩水電站，新落成的浮體太陽能與水電綜合能源項目巧妙地將兩種可再生能源相結合。

泰國國家電力局主管電站工程與建設的助理局長差猜說，為應對氣候變化，各國都在加速向碳中和邁進。

這一綜合能源項目的設計符合他們的設想，一年來，項目在滿負荷發電情況下運營良好。未來這項目將會推廣至另外15個水電站。

該項目總承包方之一、中國能源建設集團山西院國際工程分公司副總經理孟春煒說，項目共安裝太陽能組件14.4萬餘片，總裝機容量58.5兆瓦。「每年可以減少4.7萬噸二氧化碳排放，助力泰國減少對高汙染火力發電的依賴，實現到2037年可再生能源占比提高至35%的目標。」

詩琳通大壩浮體太陽能項目占水域面積約121公頃，相當於160個足球場大小，但僅占用了水庫總面積的1%左右。

項目泰方管理人員之一、泰國電力局水電及可再生能源部控制系統工程室主管素維塔說，這些浮體太陽能板沒有使用農業用地，也不會影響當地漁業發展。

孟春煒表示，中方在項目設計過程中充分考慮泰方對環境保護的要求。比如，浮體是由高密度聚乙烯製成，與水源地用於供水的材料相同；採用水平定向鑽技術在水底鋪設電纜，避免破壞水下生態環境等。