提振民營經濟 被視陸經濟解藥

包括賈康、任澤平等7位大陸財經專家昨刊出聯名文章，提出8點建議，包括政府盡快推出實質性舉措提振民營經濟信心，保護民企產權。

微信公眾號「澤平宏觀」昨推出包括賈康、任澤平、梁建章、周海江、姚勁波、管清友、郭盛等7名大陸知名財經專家的文章「關於提振民營經濟信心的建議」。

文章稱，近年，大陸民營經濟發展遇到不少困難，處於歷史低谷。其中小企業降幅更大，而小微企業以民企為主，是解決就業的主力。民營經濟信心不振影響經濟增長、就業穩定、創新發展、市場活力等方方面面。

民營經濟發展低迷，是多重因素相加的結果：從外部看，貿易摩擦的持續打擊，尤其對大陸高科技旗艦企業產生了不小影響；從內部看，部分政策一刀切、層層加碼、形式主義走極端的現象不同程度存在。同時，網上一些否定市場經濟、否定民營經濟的喊打喊殺的言論，製造社會對立，誤導輿論。

聯名文章建議政府推出實質性舉措提振民營經濟信心。建議包括，一，為民營經濟正名，充分肯定民營經濟在拉動就業、促進創新、激發市場活力等方面的重要作用和貢獻，加大輿論宣傳力度。二，為企業家精神正名，闡明市場經濟的基本常識是高風險高收益，只有企業家精神才有可能冒風險去創新。

三，在堅決貫徹大陸中央構建高水準社會主義市場經濟體制指導方針的實踐中，確立企業去出身論、獲得平等市場地位，發布融資、審批、營商環境等一籃子措施引導、鼓勵和支持民營經濟發展壯大。四，積極推動平台經濟完成專項整改，提升常態化監管水準，推出一批「綠燈」投資案例。

五，加大對民營經濟廣泛參與的製造業轉型升級和實體經濟高品質發展的支援力度。加大對新一代資訊技術、新能源汽車、鋰電、儲能、自動駕駛、人工智慧等行業的信貸、債券和股權融資的支持力度，培育新經濟、新技術、新產業。六，支持民營房企三好生的合理融資需求，打通穩樓市的最後一米，有效防範化解優質房企風險，改善資產負債狀況，促使地產市場回歸常態並對接配套改革。

七，依法切實保護民營企業產權和企業家權益，保持政策的穩定性、連續性和可預期性，企業只有有長期的穩定預期和安全感、希望感，才會做長期投資。八，盡快推出一籃子大規模擴大內需的經濟復甦規畫，一鼓作氣，化危為機，提振市場信心。建議可考慮的主要措施包括，把2023年經濟增速引導性目標設為5.5%以上。