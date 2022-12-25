充電樁企業五大痛點 仍待解決

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

根據機構計算，今年新能源汽車保有量將達到1,221萬輛，而充電樁保有量將達到506萬個，今年大陸充電樁市場規模，將達到人民幣1,241億元（新台幣5,460億元），不過充電樁行業在發展的同時，得要解決包括公共充電樁的佔比少、商業化不順等五大問題。

大陸IT資訊科技新媒體「iDoNews」報導，根據大陸國務院辦公廳印發的「新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）」，提及到2025年新能源汽車的滲透率將達到18%，2030年將達到30%。

換言之，大陸新能源汽車保有量將在2025年和2030年分別達到1,600萬輛和5,200萬輛，如果以車樁比為一比一計算，充電樁行業屆時至少能達到人民幣兆元級的市場規模。

東莞證券在研報中指出，2022年新能源汽車保有量將達到1,221萬輛，而充電樁保有量將達到506萬個。2025年，新能源汽車保有量將進一步增加至3,224萬輛，充電樁保有量也將進一步增加至1466萬個。2022到2025年，充電樁市場規模分別達到人民幣1,241億元、1,347億元、1,482億元和2,045億元。

但這一行業仍有五大痛點仍有待解決，包括公共充電樁的佔比少、大量殭屍充電樁、選址和布局不合理、私人充電樁進小區較為困難、商業化不順。

充電樁企業商業化不順，原因在於盈利模式單一和投資回報周期長，能鏈智電CEO王陽曾公開表示，單根充電樁行業平均成本約人民幣10萬元。一個標準站約10根充電樁、20把充電槍，建站成本約人民幣100萬元。目前充電服務費約每度電人民幣0.4元，單槍單日充電度數平均約100度，大概3到4年能夠收回成本。

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