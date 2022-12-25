韓品牌雙標 天貓店關閉

在大陸熱銷，年創人民幣62.5億元（約新台幣275億元）銷售額的韓國零食品牌「Orion好麗友」，昨（24）日在天貓旗艦店發布閉店公告，當日起暫停運營，並下架店鋪所有產品。

好麗友天貓旗艦店表示，之前產生的訂單將繼續發貨，但時效無法保證，建議消費者申請退款。在店鋪關閉後，如果需要退貨或退款，請消費者2023年1月中旬之前聯繫在線客服回覆消息處理。

訊息引發大陸消費者以為，好麗友將退出大陸市場。不過，好麗友回應，考量更換大陸市場的運營商，在對店鋪進行全面升級後，預計2023年還會重新開店。

好麗友與樂天、農心和CJ並稱韓國四大食品公司，自2010年起中國大陸市場就已超越韓國成為好麗友全球第一大市場。在大陸市場，「好麗友，好朋友」的廣告，是不少80、90後的童年記憶。好麗友2021年在大陸市場營收超人民幣62.5億元，較2020年70億元下跌，卻仍占集團總營收逾半。

大陸今年因疫情多地封控，拉動零食需求大增，不過，好麗友卻因為3月爆出「雙標」風波，遭大陸消費者抵制，有上海消費者爆料，4、5月封控缺物資的時候，街道辦到處找貨做保供禮包，但超市能提供最多的是積壓庫存的好麗友。