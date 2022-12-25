鋰電上游產業鏈 錢景光明

在大陸新能源汽車及儲能產業景氣度不斷提升的背景下，鋰電上游材料的「錢景」一片光明，為在來年的市場競爭中佔有一席之地，包括國城控股、科力遠等鋰鹽廠商們，紛紛在年末押注重金，加快產能擴張步伐。

上海證券報報導，熟悉鋰鹽產業人士表示，有限的鋰資源讓行業競爭變得更加激烈，大家敢真金白銀搞產能建設，是基於對鋰電後續發展的強烈預期，就眼下鋰鹽價格來看，新建項目投產時間越早，上游廠商發展的信心越足。

11月下旬才披露擬與大中礦業等，在內蒙古赤峰投資人民幣200億元新建碳酸鋰、正極材料等項目，國城控股又將目光瞄準四川德陽，準備再次豪擲重金擴充鋰鹽產能。

國城控股與德陽市下屬的綿竹市政府12月22日就「20萬噸基礎鋰鹽項目」簽訂投資協議書。根據協議內容，德陽、阿壩、國城控股三方將在德阿產業園共同建設20萬噸基礎鋰鹽項目，項目總投資為人民幣105億元。

同樣試圖在鋰鹽業務中，大展拳腳的科力遠，在12月22日公告控股子公司宜春力元，與雅城新能源、珠海科恒簽訂戰略合作協議，三方擬在江西宜豐以成立合資公司方式共建磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰等新能源鋰電池正極材料生產基地專案。

近期大手筆投入加碼鋰鹽產能的還有鋰礦「新兵」鞍重股份和萬里石。鞍重股份在11月7日晚披露投資意向，擬在貴溪市投資人民幣10億元，建設年產能5萬噸碳酸鋰冶煉生產線；在5月宣告切入鋰鹽產業後，萬里石在11月4日晚披露擬再投人民幣2億元，新建5,000噸碳酸鋰產能。

A股某鹽湖提鋰公司人士指出，現在鋰鹽供給仍然十分緊張，上游生產早就跟不上下游擴產速度了，鋰鹽產能建設提速有助於釋放更多鋰鹽產能，對建立本土供應體系至關重要，加速鋰礦開發已成行業共識。

鋰礦巨頭天齊鋰業的產能布局也在按計劃實施，天齊鋰業12月2日公告，公司2016年在西澳奎納納啟動的「年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目」於今年11月30日起達到商業化生產的能力，該項目產量自12月起得到穩步提升。

此外，比亞迪的「鹽湖夢」或在2023年實現重大突破。鹽湖股份11月3日在接受機構調研時透露了鹽湖比亞迪鋰鹽項目最新進展。公司表示，比亞迪在鹽湖中試基地進行中試進展順利，已生產出合格碳酸鋰產品，並針對中試過程中存在的問題進行優化和完善。