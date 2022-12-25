矽片雙雄價格戰白熱化

太陽能產業鏈價格從12月開始「跌跌不休」，其中矽片降價程度超出預期。包括隆基綠能和TCL中環分別更新矽片價格，全線降幅均超過20%。

財聯社報導，業內人士指出，目前產業鏈中交易市場不活躍，下游存在「買漲不買跌」心理，以按需採購為主。在終端需求改善之前，矽料價格如果繼續下降，矽片也就還有降價的空間。

隆基綠能官網23日更新矽片報價，單晶矽片P型M6（150μm厚度）價格為人民幣4.54元，P型M10厚度價格報人民幣5.40元，對比前次（11月24日）價格，價格整體降幅超過27.2%。

幾乎同一時間，另一家矽片頭部企業TCL中環也更新報價，P型210、182矽片（150μm厚度）分別報價人民幣7.1元和5.4元，對比前次（11月27日）價格，降幅也分別達到23.6%和23.4%。N型（150μm）210、182矽片分別為人民幣7.5元和5.8元，降幅分別為23.9%和23%。

值得一提的是，以M10（即182尺寸）矽片作比較，兩家龍頭的報價保持了一致，業內分析認為，龍頭企業之間的價格戰已經進入白熱化階段。矽片作為多晶矽直接下游，近期降幅顯著超過上游，矽片供應過剩造成的庫存擠壓是價格「雪崩」的重要原因。

關於矽片超配引發的價格戰發生已近兩個月，今年10月31日TCL中環在年內首次下調矽片價格，不久後隆基綠能矽片價格同步下調，以最新價格看，連續降價已抹平矽片在年內的漲幅。

儘管矽片價格急跌會對產業鏈平穩運行造成衝擊，但對於終端需求而言，則存在一定利多，降價當天，隆基綠能在互動平台表示，太陽能行業的本質驅動因素是度電成本的不斷降低，近期矽料價格下降從行業來看，有利於刺激下游裝機需求快速增加，推動行業健康發展。

值得注意的是，考慮到上游矽料價格持續走低，以及即將進入第1季裝機淡季，矽片價格近期仍然有進一步下跌空間。

TrendForce集邦諮詢在報告中指出，矽料及電池片至太陽能組件價格，都難逃續跌至明年第1季的命運。

對於此輪價格調整的時間點，業內認為或將在春節假期結束後迎來變化，終端需求迎來實質性改善，價格或許有止跌站穩的支撐。