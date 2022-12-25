大陸充電樁產業 三足鼎立

自2020年3月被納入「新基建」成為7大產業之一以後，大陸充電樁市場發展至今已形成3足鼎立的競爭格局：1是以國家電網、中石化、中石油、南方電網為代表的「國家隊」；2是以蔚來、特斯拉為首的新能源車企；3是星星充電、特來電、能鏈智電等第三方營運商。

大陸IT資訊科技新媒體「iDoNews」報導，充電樁保有量的增長見證了行業的興榮。2019年，充電樁保有量為122萬個，其中公共充電樁為52萬個、私人充電樁為70萬個，而截至2022年前10月，充電樁保有量已達470萬個，其中公共充電樁為168萬個、私人充電樁為302萬個，分別翻了3.2倍和4.3倍。

新能源汽車產業人士表示，充電樁行業的爆發，離不開資本力量的助推，截至今年12月初，大陸充電樁行業投資事件數為210起，而在2021年時僅為37起。

不只是資本的力量，各地政府也在持續加碼充電樁的建設，尤其是進入今年以來，大陸國家發改委、國家能源局、工信部等部門紛紛印發文件，提加快充電樁等充電基礎設施建設，而廣東、天津、上海等省市陸續表示，計劃新增各類新能源汽車充電設施，並全面推進居民區充電基礎設施的建設。

儘管充電樁數量呈現出爆發式增長的態勢，但依舊存在巨大的缺口，根據中國汽車工業協會的統計數據，截至今年10月底，大陸新能源汽車保有量超過了1,200萬輛，而充電樁的數量僅為470.8萬個，車樁比為2.5比1。值得一提的是，470.8萬個充電樁裡包含302萬個私人充電樁，佔比超過64%。

如果按照電動車公用充電樁營運數量來看，截至2021年，星星充電的市場市佔為23.97%，特來電的市佔為16.29%，雲快充的市佔為16.27%。