兩岸人物／台將朱梅君 掌舵林肯中國

【記者葉文義／綜合報導】台灣汽車業界首位女性執行長朱梅君，近日接任大陸豪華車品牌林肯中國總裁一職。林肯品牌去年在大陸銷量達到9萬輛，較前年增長近50％，並連續兩年成為大陸增速最快的傳統豪華汽車品牌。實際上，林肯中國正處於向頭部豪華車品牌衝刺關鍵時期，此時換帥對內對外是否引發動盪和不穩定，受到業界關注。

今年9月27日福特汽車中國有限公司正式宣布，該公司將進行人事變動，任命朱梅君為林肯中國總裁，向福特中國總裁兼首席執行官陳安寧和林肯全球總裁樊兆怡（Joy Falotico）彙報。原林肯中國總裁毛京波因個人原因已經提出離職。

2020年林肯品牌在大陸全年銷量61,761台，年增長超過30％；2021年林肯在大陸銷量增長近50％達到9萬輛，連續兩年成為增速最快的傳統豪華汽車品牌，幾乎以最短的時間站穩豪華品牌第二梯隊，成就「豪華新勢力」，也使得林肯成為在大陸增速最快的豪華品牌之一。

在官方通告中，陳安寧表示，林肯已經成為增速最快的豪華品牌之一，為林肯品牌在中國豪華車市場的崛起奠定堅實的基礎。

朱梅君在汽車領域歷練豐富，早從1995年便進入福特體系服務，從臨時僱員做起，歷經製造、行銷、銷售等職務，除創下福特六和製造處首位女性出任經理的紀錄，也曾調任福特亞太暨非洲區總部，2009年調任台灣馬自達（MAZDA）擔任銷售處長一職，2011年8月接掌MAZDA Taiwan執行長，成為台灣汽車業界首位女性執行長。在她領導之下，也成功將馬自達台灣市占率從3.3％拉升到7.1％。

據瞭解，2013年時朱梅君的對外身份就已經是長安福特銷售公司的銷售副總監，而後一年，朱梅君又升任為長安福特銷售公司的銷售總監，從晉升速度可以窺見，朱梅君業務實力不可小覷。實際上，朱梅君一直接手福特中國的銷售大將業務，不過2019年時，她開始奔赴林肯中國。有關資料顯示，朱梅君2019年時就已經成為林肯中國銷售和售後資深副總裁。

在發布最新人事調動令後，陳安寧表示，朱梅君在過去三年裡帶領林肯銷售、售後服務和網路發展團隊取得的成績有目共睹。

「我們希望朱梅君能夠充分發揮她對中國汽車市場，尤其是豪華車市場的深刻理解，緊緊圍繞『以消費者為中心』，繼續顛覆自我，不斷創新，將林肯品牌的發展帶上一個全新的高度。」