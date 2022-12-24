銀保監會挺住房汽車融資

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸銀保監會針對2023年銀行業保險業服務實體經濟布局，提出發揮金融資金在住房、汽車等大宗消費方面的重要支持作用，做好養老、教育、醫療、文化、體育、餐飲、住宿、旅遊等服務消費的綜合金融服務。

此外，銀保監會將引導銀行機構擴大製造業中長期貸款投放，加大對新能源、人工智能、生物製造、量子計算等先進製造業和戰略性新興產業的資金支持。督促銀行保險機構進一步完善綠色金融管理制度和業務流程，提升綠色金融創新與服務能力，支持碳減排重點領域發展。

在支持房市方面，銀保監會將積極滿足優質巨頭房企合理融資需求，做好房地產並購融資支持。「因城施策」支持剛性和改善性住房需求，做好新市民、青年人等住房金融服務。支持長租房市場建設，加大對保障性租賃住房的金融支持，研究支持房地產業向新發展模式轉型的配套措施。

對民營小微企業支持上，銀保監會指出，前三季新增企業貸款超過一半投向民營企業。下一步將引導銀行保險機構加大對民營企業的支持力度。推動小微企業貸款投放增量、擴面、優化結構，合理滿足接續資金需求，加大對個體工商戶支持力度，鼓勵發放首貸戶貸款、信用貸款。

另一方面，銀保監會也將善用保險資金，並引導保險資金發揮長期優勢，為實體經濟提供差異化融資服務。穩步增加長期政府債券投資，加大對高等級公司信用類債券的研究與投資。鼓勵保險資管公司發揮另類投資專業特長，創設長期限優質資產。支持保險資金隨著行業發展和專業能力提升，持續加大資本市場投資力度等。

與此同時，銀保監會也提到要優化銀行理財業務監管，繼續強化金融消費者合法權益保障等。

保險 實體經濟 房地產

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