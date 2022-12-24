小米總裁 盧偉冰接任

小米集團董事長雷軍發出內部全員信表示，61歲的小米總裁王翔將於今年底退休卸任，未來作為高級顧問繼續為小米服務，接任小米總裁職務的是2019年初加入小米的盧偉冰。

同時，雷軍提到，聯合創始人洪鋒和王川將於今年年底退出業務一線。

華爾街見聞旗下「全天候科技」報導，2018年上市後，小米組織架構調整在近年來變得極為頻繁，統計去年一年，小米調整組織架構和人事任命高達30多次。

知情人士表示，盧偉冰接任王翔與小米造車業務進展不順有關，「造車耗費了雷軍很多精力，因此必須找一個人全心全意管手機業務，雷軍的邏輯很簡單，公司穩定大於一切。」而目前在小米內部，最能勝任這個位置的人便是盧偉冰。

在雷軍發布內部信的兩天前，小米也傳出裁員的消息，界面新聞報導，小米此次裁員規模較大，手機部、互聯網部、中國部等多部門均有涉及。

雷軍在內部信中表示，接下來將推動集團業務聚焦和「精兵簡政」，進一步提升集團營運效率。

財聯社報導，王翔先在高通工作13年，任職美國高通高級副總裁兼大中華區總裁期間，2015年6月加入小米集團，擔任小米高級副總裁，負責戰略合作與重要合作夥伴關係，4年後擢升為小米集團總裁。

然而面對2022年智慧手機整體出貨量下滑的市場，小米集團前三季財報顯示，佔集團整體營收最大的手機業務佔比和營收出現雙下滑，受此影響小米集團整體的營收增長與上年和與上季相比也出現連續下滑。

如今2022年尚未結束，王翔卸任，接手總裁職位的是2019年加入小米，一路從Redmi品牌負責人，到負責中國區、國際部和印度區三大區域總裁的盧偉冰。