億咖通借殼上市 在美IPO

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸汽車品牌吉利控股創始人李書福旗下的「億咖通」科技通過「借殼上市」方式於21日在美那斯達克成功IPO，成為首家登陸美股的大陸汽車智慧化新創企業。億咖通做系統外也造晶片，估值約為38.2億美元，目前服務超12個品牌和八家一級供應商。

此前，億咖通科技控股與公開上市的特殊目的收購公司「COVA」21日宣布合併交易已經於20日順利完成。

億咖通科技於2017年創立，目前在全球擁有近兩千位團隊成員。公司創始人之一的沈子瑜擔任董事長兼首席執行官，另一位創始人李書福控股占比達70%。可知億咖通科技背後的金主就是吉利集團。

億咖通主要專注於汽車智慧化與網聯化，並提供數位座艙電子產品、主動安全電子產品、無人駕駛傳感器與控制器，以及車聯網雲平台和大數據平台的運營服務。據沈子瑜透露，創辦億咖通的原因是要幫助汽車轉變為「帶輪子的計算機」—「始終在線、始終連線。」

此外，億咖通也涉及晶片領域。長江日報報導，億咖通科技還與安謀中國等公司共同出資，在武漢經開區成立芯擎科技，專注於設計、開發並銷售先進汽車電子晶片。並在去年12月於武漢發布大陸首款車規級7nm智慧座艙晶片「龍鷹一號」。

截至目前，億咖通科技為包括賓士、普騰（Proton）、蓮花（Lotus）、SMART和吉利汽車在內等12個汽車製造商品牌提供技術解決方案，以及通過全球八家一級供應商服務超過七家汽車製造商。過去三年，全球已有370萬輛汽車應用億咖通的技術解決方案。

品牌 武漢 團隊

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