砸567億 李嘉誠在港抄底獵地

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
李嘉誠重回香港樓市，短短三個月標到新界、皇后大道及九龍等優質地盤。（中通社）
李嘉誠重回香港樓市，短短三個月標到新界、皇后大道及九龍等優質地盤。（中通社）

一向在低谷期囤地「抄底（逢低入市）」的香港富豪李嘉誠今年第4季在香港開始「買買買」，短短三個月，李嘉誠已在港投標三次，且至少耗資144億港幣（約新台幣567億元）。

香港地政總署發布，李嘉誠旗下的長實集團以港幣46.01億元，獲得位於新界屯門青山公路—大欖段住宅用地，總面積約36.29萬平方英尺，建築面積達130.64萬平方英尺。

長實集團執行董事趙國雄指出，預計在該項目投資總額超逾港幣130億元。

隨後，長實集團15日再次中標香港建局皇后大道西／賢居里項目，該項目估值近港幣12.15億至14.58億元。該項目主要規劃作為公眾休閒用地。

長江實業執行董事吳佳慶對中標感到欣悅，認為該項目是香港中西區罕見的優質地段，預計落成後，將廣受年青上班族及專業人士歡迎。

隔日，長實集團16日參與競標香港九龍啓德第2A區4號地盤、5（B）號地盤及10號地盤的新九龍內地段第6649號的用地。不久，港府21日宣布以87.03億港元的最高出價批予長江實業集團有限公司旗下鋒城投資有限公司，批租期為50年。

據了解，該項目為香港本季規模最大政府項目，總面積約21.44萬平方英尺，最高可建面積141.8萬平方英尺，市場估值為港幣113.4億至148.89億元。

21世紀商業評論報導，業內人士認為，「囤地式」的漫長開發模式是長實集團的一大特色，且讓其從中大舉獲利。

而對於李嘉誠的囤地行為，也有輿論認為，其麾下「長和系」在大陸全國近十個城市十餘個項目採「蝸牛式」緩慢開發，延長土地開發周期從六年到十年不等。

面對外界質疑，長實集團公開曾回應表示，長實在陸的地產項目，一直根據法規及所有政府程序進行，開發緩慢是誤解。

據先前公布的清單顯示，長實集團在大陸仍持有的物業市值達人民幣1261.6億元，分布在北京、廣州、上海、長沙等地，可供發展的物業市值為人民幣315.73億元。

今年上半年，長實來自大陸的收入年減45.77%，是唯一收入減少的地區；來自香港收入年增272.83%；來自英國的收入年增133.68%。

香港 李嘉誠 人民幣

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