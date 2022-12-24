兩岸人物／微軟大陸總裁 原欣鳳還巢

微軟在今年9月20日正式落戶大陸滿三十年，與此同時，微軟也宣布要在大陸擴大招聘員工。值此微軟在大陸開啟另一個階段之際，微軟公司於9月26日宣布，任命原欣為微軟中國區總裁。原欣將直接向微軟公司全球資深副總裁、大中華區董事長兼首席執行官侯陽彙報。外界也將關注原欣將把微軟中國帶往何方。

原欣是大陸本土成長起來的科技領域女性領導者。她畢業於北京化工大學，取得了計算機學士學位，並在對外經濟貿易大學獲得經濟學碩士學位。

走出校園後，原欣在IT行業有20多年從業經驗，曾服務於甲骨文、海波龍等軟體公司，歷任技術總監、銷售總監、事業部總經理等職。原欣職業生涯中服務的客戶多元，舉凡製造業、高科技、金融、零售、電信等行業都有接觸，主導過大量數位化轉型，大數據、人工智慧及大型的企業應用項目。

2017年，原欣加入微軟，截至2021年，她在微軟中國工作任商業企業事業部（SMC）總經理和大客戶事業部（EC）總經理；2021年11月15日，雲計算與軟件服務公司VMware宣布任命原欣擔任全球副總裁、大中華區總裁，但在今年8月16日履新不足九個月的她，以個人和家庭因素而離職。

在微軟任職期間，她交出一份亮眼成績單。不僅有成效地推動業績攀升，讓增長率保持在雙位數。

同時，她也憑藉過往經驗與歷練，展現出強大的銷售領導能力，在智慧零售、智慧製造、智慧醫療與智慧金融等領域，通過創新技術與行業洞察的深度結合，不斷推動企業進行深入的數位化轉型。

這次，原欣重回老東家微軟，將全面領導微軟中國區業務。她上任對自身的期許是，「助力全球企業在中國的發展，推動中國創新走向全球，帶動各行業的深入技術變革；與眾多合作夥伴一道，為開發者創造機會發揮技術潛力，為業務決策者提供正數據洞察，為企業找到差異化數位轉型之路，為社區造福，讓中國市場成為鼓舞創新的世界舞台。」

此前，微軟中國遭遇許多挑戰與問題。以主戰場雲市場而言，面臨阿里雲、騰訊雲等強大的本土對手。此外，如何面對大陸市場的「快」，一改微軟過往產品化節奏與市場脫節的問題；在萬物互聯的時代，如何抓住終端的浪潮；並探索在人工智慧領域探索建立商業體系等等。