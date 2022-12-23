陸專家：目前經濟下行壓力進一步抬頭 明年財政很重要

受到疫情等因素影響，大陸明年經濟蘊含諸多挑戰，有專家認為，目前經濟下形壓力進一步抬頭，明年財政作用很重要，此外在外需方面將會萎縮，穩外貿的挑戰也大。

據觀察者網報導，上海財經大學校長劉元春指出，「目前經濟下行壓力進一步抬頭，一些短板、底板問題開始出現」，因此2023年財政「加力提效」很重要。他認為，赤字率要從2.8%提升到3.0%以上、專項債要增加、貼息的政策力度也要進一步加大。

劉元春強調，2023年要把恢復和擴大消費擺在優先位置，而要提振消費的重點之一是增加居民收入。居民收入的增加、擴消費的支撐點，「這些都需要財政買單」。他並指出，明年整個經濟要全面復甦，也需要在貨幣政策上增加流動性，降低融資成本。

中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生則表示，明年外需將出現萎縮，穩外貿的挑戰很大。此外他認為，穩外資最好的方式就是中美高層增加接觸和互動。

他指出，全球跨國公司都很關注台海局勢，如果局勢不穩，很多外資會隨時撤出。這與過去的製造業外資截然不同，75%至80%是服務業外資，輕資產說走就走，「隱含的是一場深層次外資外貿危機。我們如果不能控制好不確定性，就很難擺脫困境」。

中國經濟研究中心主任張軍則提到，民營企業是「經濟的底盤」，需要保護。他指出，很多民營企業在發展過程中確實會受到歧視，比如融資難、融資貴問題。而民營企業勢單力薄，遇到這種情況也沒有辦法抗衡或理論，「但是這會對他們的預期和信心都造成非常負面的影響」。

張軍強調，用立法來阻止地方上的這些事情發生，已刻不容緩。同時，在涉及保護民營企業權益不力的問題時，「倒是應該問責地方官員」。