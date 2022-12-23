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陸商務部：將便利商務人員往來、優化入境服務保障
近日港媒報導中國大陸將於明年1月3日後，鬆綁入境隔離政策，引發外界討論。對於如何因應疫情對外貿的影響，大陸商務部發言人束珏婷23日指出，將便利商務人員往來，並適時推動優化對入境人員的服務保障措施。
大陸商務部發言人束珏婷表示，當前，大陸外貿形勢複雜嚴峻，不少外貿企業在手訂單不同程度下滑，一些勞動密集型產品受影響較大。
因此，針對上述情況，大陸商務部將從三方面發力。束珏婷說，一是便利商務人員往來，二是發揮各類展會作用，三是幫助外貿企業獲取海外市場訊息。
她表示，將繼續支持大陸各地方利用商務包機和商業航班資源，便利外貿企業人員出境參加展會、展開商洽等商務活動。同時，還將適時推動優化對入境人員的服務保障措施，為境外商務人員來華開展商務洽談活動提供更多便利。
束珏婷說，將積極支持有條件的地方擴大境外辦展規模，支持中小外貿企業獲得更多優質訊息服務。
22日下午，大陸外交部發言人毛寧在回應大陸何時調整入境防疫政策時說，「我們將根據疫情形勢的發展，不斷優化便利跨境人員往來的各項安排。」
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