大陸官方：明年全面啟動新一輪戰略性礦產找礦行動

大陸近年施政注重於國家安全，其中戰略性礦產被視為重要環節之一，大陸自然資源部近日宣布全面啟動新一輪戰略性礦產找礦行動，要增強大陸國內礦產資源保障能力，以促進能源資源安全。

大陸自然資源部官網22日消息，大陸自然資源部部長王廣華21日主持召開自然資源部黨組會議，傳達學習中央經濟工作會議精神。會議指出，明年的工作規劃包含耕地紅線、糧食安全、能源資源安全等。

在能源資源安全部分，會議強調要全面啟動新一輪戰略性礦產國內找礦行動，加大重點勘查區找礦力度，加大油氣等能源資源勘探開發和增儲力度，增強大陸國內礦產資源保障能力。持續做好煤炭、鉀鹽保供工作。

此前大陸地質調查局在12月初曾經揭露已召開一場規模多達6,000餘人參加的「新一輪找礦突破戰略行動關鍵理論與技術方法研討會」，會議由中國工程院院士毛景文和資源所所長陳仁義主持，邀集22位大陸院士參加。

大陸地質調查局指出，與會院士表示，新一輪找礦突破戰略行動要重點關注和首先突破在國民經濟中占重要地位的礦產資源及其成礦區帶，重點聚焦1,500公尺以淺礦產資源的勘查，要以礦產資源全鏈思維部署相關工作，注重新技術、新裝備的推廣利用，提升找礦能力和找礦效率。

而大陸官方從2011年就開始組織「找礦突破戰略行動」，2022年9月時，大陸自然資源部地質勘查管理司司長于海峰表示，10年來新發現23個億噸級大油田和28個千億方級大氣田。當時官方即表示，下一步將會同相關部門組織實施「新一輪找礦突破戰略行動」，突出緊缺戰略性資源，加大勘查特別是精查力度，切實增強戰略性礦產資源保障能力。

目前大陸不少重要產區的油氣產量仍在提升。據新疆日報23日報導，截至12月22日，新疆油田年累計生產原油1,409萬噸，天然氣37.5億立方公尺，分別淨增70萬噸和3.6億立方公尺，油氣產量當量首次突破1,700萬噸，創下歷史之最。