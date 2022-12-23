陸房企借殼上市 重開大門

大陸中央近期密集發布房地產支持政策，證監會近日發文稱，將大力支持房地產市場平穩發展，「允許符合條件的房企借殼已上市房企，允許房地產和建築等密切相關行業上市公司實施涉房重組」舉措，意味著在2010年被實質上叫停的「房企借殼上市」政策，時隔12年後再度重獲大陸監管層支持。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，這是支持房企「第三支箭」的具體體現。在拓寬房企融資管道、緩解部分房企融資壓力、提振房地產信心、促進資源優化配置和行業健康發展方面有重要意義。

實際上，大陸經濟今年第4季以來就出現增速驟降窘況，大陸中央除了不斷放寬疫情管控外，也密集發布地產紓困政策，目的就是要穩住經濟增長態勢。

針對陷入債務風險的房市，11月以來，大陸監管層連射三支救市大箭。第一箭是國有六大銀行落實「金融16條」，向優質房企提供人民幣兆元級授信額度；第二箭是支持民營房企發債融資；第三支箭則由證監會射出，決定在房地產企業股權融資方面調整優化多項措施。

回顧2010年大陸發布「國十條」等房地產調控政策後，涉房企業的A股IPO、借殼上市及再融資受到不同程度的嚴格限制。2013至2015年出現階段性開放期，只有少數房企如綠地集團透過借殼金豐投資完成了A股上市。可以說，2010年至今幾乎沒有房企A股IPO的案例，借殼上市的大門基本關閉。

中指研究院企業事業部研究負責人劉水向《華夏時報》表示，這次證監會再次允許借殼上市，為非上市房企增添股權融資的新管道，也為沒有能力定增的上市房企提供重組及改善資產負債表的機會，可同時盤活兩類存量資源。

同時，劉水還認為，允許房地產和建築等密切相關行業的上市公司實施涉房重組，則是透過「同行業、上下游」整合，實現擴大股權融資的實施範圍。「金融16條」已提出穩定建築企業信貸投放，本次政策再度強調上下游企業協同融資的重要性、合理性，有利於全鏈條改善流動性緊張的情況。

據中指研究院統計，自「金融16條」落地實施以來，已有60餘家銀行與100多家房企簽約授信，總額度人民幣4兆元左右，多家企業也已發布股權融資計畫，企業資金面有望進一步改善。

不過，中誠信國際在研報中直言，儘管當前中國大陸房地產行業政策環境已進一步回暖，但房企流動性困境尚存，預計仍有後續風險傳導至市場的可能，本輪房地產市場的復甦進程有待觀察。