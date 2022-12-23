渤海油田 陸製燃氣輪機發電
中國海油天津分公司22日披露，中國大陸海上首座智能油田秦皇島32-6油田首台大陸國產小型燃氣輪機歷時60天完成調試，成功併網發電，打破了國內外燃氣輪機在中國大陸海上平台安裝調試的最短運行時間紀錄。
中新社報導稱，該機組投運後，年回收放空天然氣將達約673.2萬立方公尺，減少碳排放1.26萬噸，折算節省外購電費超過人民幣1200萬元。
報導指出，大陸國產小型燃氣輪機利用海上油田生產的伴生氣進行發電，將以往受限於處理設施而無法外輸的天然氣充分利用，實現了保護生態環境、避免資源浪費、創造經濟效益的三重利好，是中國大陸第一大原油生產基地—渤海油田實施綠色低碳發展戰略的重要實踐，為中國大陸海上油氣生產平台加快節能減排、清潔生產、提質增效作出了關鍵嘗試。
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