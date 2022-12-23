中俄貿易強勁增長 物流仍待加強

中共駐俄羅斯大使張漢輝接受俄媒採訪說，中俄雙邊貿易保持強勁增長勢頭，再創歷史新高。據中國大陸海關統計，今年1至11月雙邊貨物貿易額達1724.1億美元，其中，中國大陸對俄出口673.4億美元，增長13.4%；中國大陸自俄進口1050.7億美元，增長47.5%。

俄羅斯衛星通訊社22日報導，張漢輝說，今年2月簽署「中俄貨物貿易和服務貿易高質量發展的路線圖」，為實現兩國貿易目標作出路徑規劃。雙方在鞏固油氣、礦產等傳統大宗商品貿易的同時，擴大農產品、化工、機電產品貿易規模，今年1至10月中俄農產品貿易總額達66.4億美元，同比增長37.1%，跨境電商、數位貿易、運輸服務、醫療衛生等雙邊貿易新增長點，為合作注入新動能。

不過，張漢輝也表示，中俄經貿合作還存在制約因素，物流問題較為突出。這一問題產生的原因複雜，一是疫情因素影響兩國陸路口岸通行；二是俄境內僅有一條連接遠東的西伯利亞大鐵路，運力有限；三是俄遠東港口吞吐能力未能完全發揮；四是中俄記帳結算體系尚未建立；五是雙方線下經貿團組因疫情也未能完全恢復。

他說，為緩解兩國物流緊張問題，中俄主管部門和物流運輸企業持續採取措施，例如黑河公路橋、同江鐵路橋相繼開通，中俄間定期客運航班已恢復為各方每周5班，兩國簽署「經認證的經營者」（AEO）互認協議，提升通關便利化水平等。

張表示，下一步從根本上解決兩國物流問題，一是要繼續完善內蒙古和俄外貝加爾邊疆區跨境基礎設施建設，提高兩國運力和聯通程度；二是合作發展過境哈薩克貨物運輸，挖掘利用中歐班列運輸潛力；三是恢復中俄海洋運輸，發展海運航線。