農交會1.7萬展商參展 黑科技受矚目

第十九屆中國國際農產品交易會22日在四川成都開幕，1.7萬家展商攜8萬餘種展品參展，中國大陸各地專業採購商超2萬人參加。

中新社報導，農交會為期4天，以「暢通循環、對接產銷、科技賦能、鄉村振興」為主題，以促成貿易合作為核心，加強產品展示展銷、推動產銷精準銜接、強化農業品牌推介，本屆並設特大企業展區和糧油、水產、果蔬等12個專業展區。

當日展會熱鬧非凡，除糧油、茶葉、果蔬等大陸各地的優質農產品，現場展出的農業「黑科技」也備受矚目：搭載5G網路的智慧農業應用、無人駕駛農用車、機器人管理養豬場……科技賦能讓農業生產更加高效。

本屆農交會上，廣州極飛科技股份有限公司帶來一款遙感無人機。該設備可以對農田環境和作物長勢進行全面感知，讓農民輕鬆獲取高精度農田地圖，並結合農業物聯網在農田中構建出疊加了作物與生產要素信息的數位孿生系統，為智慧化農田作業和管理提供數位化基礎。「農業無人機是打開智慧農業領域的鑰匙，機器人能够有效幫助農業管理者從繁雜的農業生產中解脫出來。」該公司品牌與國際事務高級總監佟巍表示。

通過手機APP實現冷庫遠程控制、智慧控溫、實時監測、超溫預警，使製冷控制更精準、冷鏈檢測更安全，這是本屆農交會上蘇州憨雲智能科技有限公司推出的一款冷庫遠程控制系統。「與傳統冷庫相比，該系統可根據存儲物品類型，自動調整至最佳儲存狀態，並有效降低能耗。」該公司銷售經理盧世梁說。

農交會助力做強鄉村振興產業鏈供應鏈，系統展示初級農產品、加工農產品及農業生產資料、現代農業裝備等產業鏈各環節生產要素。