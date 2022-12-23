重慶5年目標 GDP逾4兆元

中共重慶市委新聞發言人羅藺22日表示，中共重慶市委六屆二次全會審議通過「關於深入學習貫徹二十大精神堅決擁護『兩個確立』、 堅決做到『兩個維護』，在新時代新征程全面建設社會主義現代化新重慶的決定」，提出今後五年重慶地區生產總值和人均地區生產總值發展目標是分別邁過4兆元（人民幣，下同）、12萬元大關。

中新社報導，羅藺稱，「決定」對今後五年重慶發展目標作了進一步優化完善。除了前述經濟實力目標外，在科教實力方面，提出全社會研發經費投入年均增長10%以上，高新技術企業、科技型企業實現雙倍增、數位經濟增加值占GDP比重超過50%等目標；在城市綜合實力方面，提出城鎮化率達到75%，中心城市集聚輻射能力明顯提高；在人民生活水平方面，全體居民人均可支配收入高於大陸平均水平，收入增長高於經濟增長，實現年集體經營性收入5萬元以下的「空殼村」清零等目標。

中共重慶市委六屆二次全會提出著力構建現代化產業體系，明確把製造業高質量發展放到更加突出位置。重慶市經濟信息委黨組書記、主任藍慶華表示，按照全會的部署要求，重慶將堅持高質量發展主題，強化新型工業化主導，全力打造重要先進製造業中心，重點走好產業創新之路、行業低碳之路、企業引育之路。

在產業創新方面，重慶將實施先進製造業集群培育行動，建設智慧網聯新能源汽車、電子信息製造業兩大兆元級產業集群，打造特色工藝積體電路、新型顯示、智慧裝備、先進材料、生物醫藥、新能源及新型儲能等特色產業集群，培育人工智慧、衛星互聯網、綠色低碳等未來產業集群。同時，重慶將實施傳統支柱產業提升行動，加速推動電子、裝備製造、消費品等產業高端化、智慧化、綠色化轉型。