祭58措施 成渝共建西部金融中心

重慶市政府辦公廳、四川省政府辦公廳21日聯合發布「成渝共建西部金融中心規劃聯合實施細則」，提出加快建設立足中國大陸西部、面向東亞和東南亞、南亞，服務共建「一帶一路」國家和地區的西部金融中心。

中新社報導，「細則」明確58項措施。內容涉引進境內外金融機構、深化境內外金融市場互聯互通、穩妥創新跨境資本流動管理等。

「細則」明確，推動重慶、成都打造西部金融中心核心承載區，完善金融機構落戶激勵政策，加快引進境內外金融機構；鼓勵國際多邊開發金融機構設立服務共建「一帶一路」、中歐班列和西部陸海新通道的業務拓展中心和運營管理中心。

在深化境內外金融市場互聯互通方面，「細則」提出探索建立中新互聯互通示範項目、中日地方發展合作示範區框架下的資金互通機制，研究開展與新加坡、日本雙向投融資，逐步擴大至共建「一帶一路」國家和地區；探索開展重慶與新加坡基金互認試點，支持兩地公募基金公司向對方市場公開銷售基金產品；同時持續提升對共建「一帶一路」國家和地區對外貿易結算便利化水平，支持對共建「一帶一路」國家和地區雙向投融資。

「細則」稱，將探索實施更高水平貿易投融資便利化試點，在川渝自貿試驗區等重點區域開展外匯管理政策綜合集成推廣，推動更多試點和創新舉措擴容增面；推動開展合格境外有限合夥人（QFLP）試點、合格境內有限合夥人（QDLP）試點；支持跨國企業在成渝設全球資金管理中心或服務國際陸海貿易新通道的資金管理中心並依法成立財務公司。

為有序推進跨境金融業務創新，「細則」還提出探索開展跨境資產管理業務試點，提升跨境證券投融資匯兌便利水平；支持跨境金融服務平台在成渝成立實體企業，豐富跨境金融服務平台在成渝地區的應用場景。