大陸外商100強 去年銷售額7.6兆元

胡潤研究院21日在廣州發布「2022胡潤中國外商投資企業百強榜暨投資大灣區指南」列出了對中國大陸經濟貢獻較大的100家外商，百強企業去年中國大陸銷售額共7.6兆元（人民幣，下同），相當於中國大陸全年GDP的7%，平均每家企業年銷售額760億元。

中新社報導，這是胡潤研究院連續第二年發布該榜單，指南參考該企業在中國大陸的銷售額和員工數量兩個維度進行綜合評分。

指南數據顯示，百強企業在中國大陸共有將近300萬名員工，平均每家企業3萬名員工，59%直接面向消費者，41%是B2B企業。81%銷售實體產品，19%銷售軟件或服務。汽車、消費品、醫療健康和消費電子行業上榜企業最多，前四大行業占百強近一半。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，中國大陸經濟為外商提供廣闊的空間，跨國公司在中國大陸實現雙贏，在中國獲得發展和收益，也對中國大陸經濟發展作出貢獻。胡潤說：「從國家來看，來自美國的企業最多，其次是日本、英國、德國和法國，前五大國家占百強的八成多。歐企整體來說貢獻最大，占百強的44%。」

胡潤指出，粵港澳大灣區是中國大陸開放程度最高、經濟活力最強區域之一。百強中九成多都已深入與大灣區合作，十餘家「大灣區外商投資榜樣企業」，包含埃克森美孚、寶潔、本田汽車、大眾汽車、飛利浦、豐田汽車、鴻海精密、樂金電子、殼牌、雀巢、日產汽車、思科、沃爾瑪和西門子等。

胡潤稱，百強中六成是直接面向消費者的品牌，包括中國大陸消費者熟悉的蘋果、三星、可口可樂、星巴克、雅詩蘭黛等。四成是「幕後英雄」，比如全球第一大手機代工廠鴻海精密，全球最大汽車零部件供應商德國羅伯特博世，在中國大陸開展業務20餘年並在深圳設全球首個創新中心的高通等。