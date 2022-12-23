大陸拚經濟 各地規劃發展動向

中共中央經濟工作會議召開後，中國大陸各省緊鑼密鼓細化落實。各地紛結合實際情況，提出重點發展方向。北京市提出，加快建設國際科技創新中心；上海市要求，發揮科技創新在上海現代化建設中的關鍵作用；湖北省提出，打造中國大陸重要人才中心和創新高地；山西省要求，穩住農業生產，穩定工業經濟大盤，抓好煤炭增產保供。

中新社報導，新冠疫情等對各地經濟發展帶來挑戰，提振信心迫在眉睫。梳理各省官方媒體報導，至少有28個省份在近日的相關會議中提及提振或增強發展經濟的信心。

多省強調因時因勢優化疫情防控措施，落實新階段疫情防控舉措。其中，北京、天津等地提到，確保防疫措施平穩轉段。實體經濟及區域協同發展受到關注。

廣東省要求，謀劃推進新階段粵港澳大灣區建設，堅持以實體經濟為本、製造業當家，推進城鄉區域協調發展。

此外，海南、湖南等至少17個省提到堅持「兩個毫不動搖」，即毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。

在民營經濟較發達的浙江，19日召開的浙江省委十五屆二次全體（擴大）會議暨省委經濟工作會議強調，在堅持「兩個毫不動搖」中促進「兩個健康」，讓市場主體預期更穩、信心更足、活力更強。

北京市提出，深入推進國際消費中心城市建設；天津市要求，加快建設現代化產業體系。

圍繞高水平對外開放，海南省提出，加快推進自由貿易港建設；湖南省要求，深入推進對非經貿合作、自貿試驗區建設；安徽省提出，推動安徽自由貿易試驗區建設；遼寧省提出，高水平參與中日韓經貿合作和東北亞及歐洲區域合作。

河北省要求，推進京津冀協同發展，培育壯大醫養康養、現代物流、文化旅遊等產業；安徽省提出，全面推進鄉村振興、長三角一體化發展、中部地區加快崛起等工作。

部署經濟工作的時候，多個地區強調以實績論英雄，力戒形式主義、官僚主義。19日召開的福建省委常委會會議則強調，持之以恆肅紀反腐。