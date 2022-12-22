中國能源建設：要打造100座壓縮空氣儲能電站

中國能源建設集團宣布，在遼寧省朝陽市、甘肅省酒泉市的五個重點項目集中開工打造壓縮空氣儲能電站，總投資超過人民幣200億元（約新台幣884億元），未來將在全大陸打造100座。

其中，中國能建數科集團投資建設的遼寧朝陽、甘肅酒泉兩個300兆瓦壓縮空氣儲能電站示範專案採用中國能建壓縮空氣儲能電站系統解決方案，是全球首台（套）300兆瓦人工硐室壓縮空氣儲能專案，破解了壓縮空氣儲能受地理條件制約的世界性難題。

伴隨風電光伏等新能源大規模併網，用不完的電要存起來以備不時之需，由於壓縮空氣儲能電站技術逐漸成熟，與抽水蓄能相比，壓縮空氣儲能的單機規模已經達到300兆瓦級，系統綜合轉換效率達70%以上，與主流的抽水蓄能一致；其功率造價、容量造價與抽水蓄能相當，但壓縮空氣儲能的選址比抽水蓄能更為靈活。

打造一座壓縮空氣儲能電站只要兩年左右，遠低於抽水蓄能的八年，同時壓縮空氣儲能不用讓居民搬遷及生態環境影響等問題；與鋰電池儲能相比，壓縮空氣儲能的容量造價低，且不存在資源開發瓶頸、循環壽命上限、安全環保風險等問題，對環境友好度更高。

據了解，2022年以來，中國能建已開工的壓縮空氣儲能專案有湖北應城300MW級壓縮空氣儲能示範電站、山東泰安350MW壓縮空氣儲能創新示範電站、甘肅酒泉300MW級壓縮空氣儲能電站、遼寧朝陽300MW級壓縮空氣儲能電站共計1250MWh。

進入規劃實施階段的有甘肅金昌300MW級壓縮空氣儲能電站、遼寧鐵嶺300MW級壓縮空氣儲能電站等，完成了50多座壓縮空氣儲能電站的選點布局工作。

中國能建數科集團儲能開發事業部技術負責人朱治德表示，計畫首批在全國布局100座壓縮空氣儲能電站，中國能建將持續加強儲能技術創新，推動大容量壓縮空氣儲能電站等關鍵技術裝備的研發與示範，以及多種能源互補協調運行，促進新能源裝備製造規模化、產業化、集約化發展。