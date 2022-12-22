人行本周逆回購 提供跨年資金2.2兆元

為維護年底資金流動性，中國人民銀行重啟14天期逆回購並連續三天在公開市場淨投放超過人民幣千億元，累計本周投放的跨年資金就高達人民幣5,110億元（約新台幣2.2兆元），以滿足市場需求。

人行22日公告，開展人民幣40億元7天期和人民幣1,530億元14天期逆回購操作，利率分別為2.0%、2.15%。鑒於有人民幣20億元逆回購到期，因此在公開市場淨投放人民幣1,550億元。

本周以來，人行在公開市場動作不斷：12月19日重啟14天期逆回購，這是9月底以來這一期限品種首度現身，短短四天就提供跨年資金人民幣5,110億元（760億元、1,410億元、1410億元和1,530億元）；同時，人行逆回購規模也在放量，本周四個交易日，人行分別在公開市場實現淨投放人民幣830億元、1,440億元、1,580億元、1,550億元，累計達到5,400億元。

從資金價格上看，能夠跨年的14天期資金利率價格本周持續走高。以上海銀行間同業拆放利率（Shibor）為例，14期Shibor從12月19日的1.7820%攀升至12月22日的2.571%。此外，近期存單利率也快速上行，一度超過MLF利率。

人行表示，近期，人民銀行綜合運用公開市場操作、中期借貸便利、再貸款等多種貨幣政策工具，加大流動性投放力度，及時滿足市場需求，維護年底流動性合理充裕。