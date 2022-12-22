盼拉高產量 傳特斯拉派朱曉彤赴美救援

路透援引知情人士報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）已將大中華區總裁朱曉彤調往美國，協助特斯拉加州及德州工廠解決生產問題，並提升兩間工廠的產能。

報導指出，朱曉彤本周已抵達美國，並帶了大陸工程團隊的部分成員，包括生產製造高級總監宋鋼。

特斯拉德州廠為跨界休旅車Model Y的生產重鎮，特斯拉近期正致力於拉高該車型的產量，且電動貨卡Cybertruck未來也會在此生產。

而上海團隊參與過的項目中也有Cybertruck。據另一了解工廠營運情況的人士指出，在德州廠看到大陸工程師在Cybertruck和電池開發預留區域內工作。而特斯拉的目標是明年生產Cybertruck。

本月稍早曾傳出朱曉彤將接棒馬斯克，出任特斯拉全球執行長的職務，不過後來遭到特斯拉內部人士間接否認此事。

搜狐財經報導，朱曉彤之所以受到欽點，乃是因為今年3月至4月上海封城期間，特斯拉上海廠的生產一度停擺，朱曉彤為解決用工等問題，曾在工廠的生產線裡睡了兩個月之久，最終成功帶動上海廠恢復產能，該廠的交付量更在11月突破十萬輛，刷新月度紀錄。

公開資料顯示，朱曉彤於2014年4月加入特斯拉，擔任特斯拉中國超級充電站項目總監。同年12月特斯拉全球副總裁兼中國區總裁吳碧瑄離職，由朱曉彤接任。

2018年，朱曉彤擔任特斯拉全球副總裁，負責領導大中華區業務，並負責特斯拉在上海超級工廠的建設營運。

2019年,朱曉彤擔任特斯拉公司副總裁、大中華區總裁。