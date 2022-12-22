中國成長將崩潰？ 北威專家意見交鋒

中國能夠度過明年的經濟放緩衝擊嗎？台大政治系兼任教授楊永明21日在北威論壇表示，在美中貿易量逐漸逼近下，貿易戰的效果並不明顯，中國仍有機會在2035年超越美國。但東華大學新經濟政策研究中心主任陳松興則認為，中國清零停滯太久、內需產業受創，且地方債務攀升下，明年經濟風險很高。

俄烏風險仍高

楊永明表示，明年發展主要有3大變數：俄烏戰爭、美中競爭與台海危機。他指出，美國前國務卿季辛吉警告，若不趁現在冬天不便作戰時，以外交手段解決問題，開春時衝突恐會擴大。他認為此時澤倫斯基訪美，可能是因為拜登有情資要跟澤倫斯基說，且普丁下周將公布重大國防訊息，地緣政治風險仍非常高。

另外他也提到，歐洲能源短缺，對烏克蘭的支持態度開始改變，且共和黨願意援助烏克蘭的意願降低，因此現在和談也許是比較好的選項，但澤倫斯基與烏克蘭人民恐怕很難接受，這就考驗拜登與西方的智慧。

楊永明也發現，許多開發中國家趁機靠邊站，與中國、俄羅斯與印度的貿易量增加，並非所有國家都願意支持美國。

中國2035有望超越美國

楊永明進一步表示，面對美中競爭，美國希望透過投資基礎建設、改善供應鏈韌性，與民主國家結盟與貿易戰、科技戰等方式全面圍堵中國；貿易戰來說，目前中國仍被美國課關稅下，貿易量居然回到2017年貿易戰前的水準，因此他看好中國經濟未來會超越美國，但不是2030年，而是2035年。

「很多外國人認為台灣將是烏克蘭的翻版！」楊永明直言，台海的戰爭風險未來愈來愈高，他希望台灣能夠「睦美、穩中與保台」，不要過度刺激中國，楊永明也認為，延長兵役的事情欠缺全盤考量，應該暫緩。不過陳松興認為，中國2023年經濟不容樂觀，因為習近平已經跳脫「鄧小平路線」，回到過去毛澤東的「馬克思主義路線」。

地方債務瀕臨崩潰

他認為，習近平未來的野心不只要統一台灣，還要透過一帶一路與戰狼外交超越美國，並非外界過去想像的和平崛起，各國也開始對中國警戒起來，除了美國的戰略圍堵外，許多外資都開始撤離中國，而台灣在第一島鏈具有經濟重要性，因此全面脫鉤的現象還是會持續發生。

陳松興分析，這就導致中國許多經濟發展指標，如PMI、固定資產投資、工業生產都下滑，中國的內需持續因疫情不振，且地方債務已經到臨界點下，中國要透過產業轉型或綠能投資增加成長動能的空間有限，因此他認為中國2023年的經濟局勢風險將非常高。

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