陸「數據二十條」發布 構築競爭優勢

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸《關於構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》（數據二十條）12月19日發布，上海數據交易所研究院院長、復旦大學管理學院教授黃麗華20日解讀指出，在世界各國爭相發展數位經濟之際，數據二十條的發布有利於大陸構築起競爭的新優勢。

中新社報導，她指出，傳統的土地、勞動力、資本、技術等生產要素對經濟增長的貢獻已經越來越有限，數據二十條旨在加快構建數據基礎制度，充分發揮大陸海量數據規模和豐富應用場景優勢，激活數據要素潛能，其最終價值在於兩個重要的目標指向：一是增強大陸經濟發展的新動能；二是在世界各國爭相發展數位經濟之際，有利於大陸做強做優做大數位經濟，構築起競爭的新優勢。

黃麗華表示，最近歐盟和美國紛紛推出了與數據治理相關的法案，世界各主要經濟體都在積極地爭取數位經濟發展的契機，大陸如何參與相關國際治理成為一個重要議題。

「在數據要素基礎制度構建之初，有必要提出關於參與國家規則制定的要求和基本原則，處理好（國際、國內）兩個市場的關係，這對確保中國數據要素長遠的發展具有重要意義。」黃麗華說。 　　

黃麗華指出，目前大陸與數據相關的制度體系缺失，市場培育還只是剛剛起步，相關的配套產業尚未形成，市場參與者的動力和意願不足。這些問題的解決離不開政府的引導、監管和積極作為，同時也需要市場的作用，尤其是市場主體的主動作為。 　　

她表示，數據二十條一方面鼓勵企業積極參與數據要素市場，另一方面強調企業必須樹立責任意識和自律意識。

極地 上海

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