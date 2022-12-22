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浦東金色中環發展帶 26項目開工

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
上海浦東加速推動經濟建設。圖為上海浦東新區地鐵龍陽路基地的屋頂鋪滿了太陽能板，蔚為壯觀。（中新社）
上海浦東加速推動經濟建設。圖為上海浦東新區地鐵龍陽路基地的屋頂鋪滿了太陽能板，蔚為壯觀。（中新社）

上海浦東新區本月20日召開的「金色中環發展帶」2022年度新一批建設項目集中開工儀式上面，共有26個項目集中開工，涉及了商辦住宅、產業、基礎設施配套等重點領域，總投資約242億元（人民幣，下同）。

中新社報導，浦東新區「金色中環發展帶」今年安排新開工項目61個，總投資約738億元。

其中，本次集中開工的新一批項目共有26個，包含金橋元中心、金灣40地塊、上海積體電路設計產業園、北蔡動遷安置房、御橋12C-18地塊以及三林濱江城市森林等為代表的一大批重點項目。

隨著本次集中開工儀式舉行，61個項目已全部開工，標誌著浦東新區「金色中環發展帶」2022年度建設任務圓滿收官。 　　

據介紹，浦東新區「金色中環發展帶」自2020年7月正式啟動。兩年多來，已累計實現開工225個項目（含竣工項目58個），佔入庫項目總數近八成。

除集中開工的重點項目以外，一批區域標竿項目和重大基礎設施項目正在加快建設中，包括金鼎天地、金橋創新坊產業加速器、張江320米雙子塔「科學之門」、人工智能島二期、前灘媒體城、康德學校、楊高北路（洲海路—金海路）、楊高南路（高科西路—外環立交）改建工程等。 　　

一些重點區域和重點項目建設已經顯現成果，前灘地區吸引了6家國際組織和20多家行業總部機構入駐，前灘「世界會客廳」功能得到進一步加強；張江地區的張江科學會堂投入使用，張江國際社區人才公寓一期首批人才入住，張江科創聚集策源、科技服務功能進一步凸顯。 　　

另外，金橋地區5G產業、機器人產業和新能源汽車與智能網聯汽車也正加快布局。龍東大道、楊高南路等多條骨幹道路建成通車，多個河道綠化項目竣工，「金色中環發展帶」市政配套日趨完善。

上海 公寓 人民幣

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