陸粗鋼今、明年產量 各約10億噸

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
有報告預計，今明兩年大陸粗鋼產量10億噸左右，同比均小幅下滑。圖為河北省樂亭經濟開發區河鋼集團唐鋼公司的軋鋼廠房。（新華社）
有報告預計，今明兩年大陸粗鋼產量10億噸左右，同比均小幅下滑。圖為河北省樂亭經濟開發區河鋼集團唐鋼公司的軋鋼廠房。（新華社）

冶金工業規劃研究院20日發布的2023年中國鋼鐵需求預測成果顯示，預計2022年和2023年大陸粗鋼產量分別為10.1億噸和10.0億噸，同比分別下降2.4%和1.0%。

中新社報導，根據粗鋼產量測算，同時考慮廢鋼使用量增加等因素，預計2022年、2023年大陸生鐵產量同比分別下降0.8%、2.3%。

生鐵產量直接影響鐵礦石的消耗量和進口量。該機構預計，2023年大陸需消耗鐵礦石13.30億噸，同比下降2.3%；其中鐵礦石進口量10.7億噸，同比下降2.7%。 　　

從鋼材需求來看，冶金工業規劃研究院副院長肖邦國指出，綜合考慮鋼材消費係數法和下游行業消費法兩種預測方式，預計2022年大陸鋼材消費量為9.2億噸，同比下降3.1%；預測2023年大陸鋼材需求量為9.1億噸，同比下降1.1%。 　　

自2020年大陸粗鋼產量首次突破10億噸大關後，大陸鋼鐵行業進入減量發展階段。在官方政策引導下，近兩年來粗鋼產量連續小幅下滑。2022年發展和改革委員會等部門繼續開展粗鋼產量壓減工作，引導鋼鐵企業摒棄以量取勝的粗放發展方式，促進鋼鐵行業高質量發展。 　　

從全球來看，受全球經濟疲軟影響，肖邦國指出，預計2022年全球鋼材消費量為17.95億噸，同比下降2.0%；2023年全球鋼材需求量為18.01億噸，同比增長0.4%。 　　

其中，2023年亞洲鋼材需求比重預計仍居全球首位，維持在71%左右；歐洲和北美洲鋼材需求比重料繼續保持全球第二、三位。其中歐洲鋼材需求比重比2022年下降0.2個百分點至10.7%，北美洲鋼材需求比重比2022年提高0.3個百分點至7.5%。

陸生

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