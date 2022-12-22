陸無線經濟規模6.2兆人民幣 GDP佔5.43%

受疫情影響，今年大陸影視行業尤其是電影院可謂進入了空前寒冬，除了曾兩個月沒有引進外語片，還有電影上映首日票房僅56元（人民幣，下同）。隨著《阿凡達：水之道》於12月16日在大陸上映，引起熱烈迴響，很多大陸民眾把它當作解封後的「第…

2022-12-20 22:44