陸確保財政可持續、地方債務可控

大陸財政部部長劉昆近日在媒體撰文表示，這些年，大陸堅持底線思維，統籌發展和安全，政府法定債務餘額與國內生產總值之比控制在50%以下，地方的隱性債務減少三分之一以上，財政狀況健康、安全，為應對新的風險挑戰留出足夠空間。

中新社報導，劉昆強調，財政部門將堅決防範地方政府融資平台債務風險，強化融資平台公司綜合治理，在有效支持經濟高質量發展中保障財政可持續和地方政府債務風險可控。

近日召開的中共中央經濟工作會議強調，明年要堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加大宏觀政策調控力度，加強各類政策協調配合，形成共促高質量發展合力。

劉昆表示，面對新冠肺炎疫情等始料未及的多重衝擊，大陸穩中求進，強化跨周期和逆周期調節，全力穩定宏觀經濟大盤，同時不搞「大水漫灌」式強刺激，財政赤字規模適度，政府部門宏觀杠桿率顯著低於全球和發達經濟體平均水平，與一些國家流動性氾濫、物價飆升形成明顯對比。

劉昆介紹，大陸的財政收入從2012年的11.7兆元（人民幣，下同）增加到2021年的20.3兆元、接近多了一倍，支出規模從2012年的12.6兆元增加到2021年的24.6兆元、預計2022年進一步達到26.3兆元，財政實力更加雄厚，跨周期和逆周期調節有力有效，為教育科技、農業農村、生態環保、基本民生等重點領域支出得到有力保障。

面對一些國家不斷升級的技術封鎖，大陸密集發布一大批支持關鍵核心技術發展、突破「卡脖子」問題的財稅政策，優先保障科技支出、深化科研經費管理改革。劉昆表示，財政科技支出年均增長8.4%，對科技創新發展給予大力保障。

劉昆還介紹，近年來，大陸持續深化增值稅和企業所得稅改革，初步建立綜合與分類相結合的個人所得稅制度，大規模實施減稅降費，所有行業稅負只減不增。大陸的宏觀稅負在全球主要經濟體中處於較低水平。