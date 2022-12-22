兩岸企業家峰會 郭金龍：建構產業合作新模式

兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍20日在廈門表示，兩岸經貿合作依然是動力和機遇，符合兩岸同胞的利益福祉。

中新社報導，2022兩岸企業家峰會年會當天在廈門舉行，郭金龍表示，本次年會是峰會台灣方面換屆後主辦的首次年會，承載著為兩岸同胞謀福祉、為經貿交流開新局的重任。

據郭金龍介紹，過去一年，峰會理事會層面先後4次通過視訊、電話雲端相聚，各小組也以線上線下多種形式加強溝通、保持互動。雙方交流熱度不減，召開了兩岸產業減碳合作研討會，主辦、協辦了京台科技論壇、豫台經貿洽談會暨兩岸智能裝備製造中原論壇等兩岸經貿交流活動30餘場次。

同時，峰會合作成果豐碩，古雷煉化一體化項目正式投入商業運營，國光生技四價流感疫苗順利獲批上市，推動上海台灣商品中心遷移新址等；圍繞新冠疫情紓困、產業鏈供應鏈建構、重點產業融合發展、台資企業信貸融資等課題開展調查研究，積極反映、協助解決在陸台企生產經營中遇到的困難和問題。

「峰會大陸方面將高度重視，助力有意願的台企台胞開拓內需市場，共築共享現代化發展成果。」郭金龍表示，峰會雙方商定，尋找若干成長性好的領域設立專項，探索建構產業合作新模式，打造綠色數位新經濟。

過去十年，大陸完善促進兩岸交流合作、保障台灣同胞福祉的制度安排，先後發布了31條、26條、11條和農林22條等惠台政策措施，逐步提供同等待遇，率先分享發展機遇。兩岸貿易額由2011年的逾1600億美元增至2021年的超過3200億美元；台商投資大陸項目累計超12.4萬個，十年間增長了44.7%。