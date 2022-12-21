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寧德時代投資上百家企業 與車企深度捆綁

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
寧德時代投資上百家企業。（網路照片）
寧德時代投資上百家企業。（網路照片）

寧德時代的投資版圖不斷擴大，企查查最新資訊顯示，寧德時代共對外投資企業115家，光是今年寧德時代參與的投資事件就達到16起，包括整車廠和電池產業鏈上下游相關企業，以及汽車零組件等多個領域，其中6起投資披露金額就超過人民幣80億元（約新台幣353億元）。

第一財經報導，在整車領域，除了奇瑞外，寧德時代還投資了多家造車新勢力，包括愛馳汽車、阿維塔、哪吒和賽力斯。此外，寧德時代去年在北汽藍谷的人民幣55億元定增中獲配人民幣3億元；去年8月，寧德時代又參與吉利旗下新能源汽車品牌極氪的Pre-A輪融資。

寧德時代從去年開始對外投資的步伐開始加快，一方面，寧德時代通過投資的方式綁定下游企業的電池供應。另一方面，寧德時代在不斷擴大新業務，與車企合作不再局限於電池供應和技術層面，還包括換電等領域。而為了與車企深度捆綁，寧德時此前還推出了「EVOGO」換電品牌和組合換電整體解決方案。

寧德時代還與多家車企建立合資廠，開源證券新能源研究團隊發布的一份研究報告顯示，寧德時代已與上汽集團成立時代上汽（寧德時代持股51%）、與浙江吉潤成立時代吉利（寧德時代持股51%）、與廣汽集團成立時代廣汽（寧德時代持股51%）、與東風成立時代東風汽車（寧德時代持股50%）。

寧德時代通過與車企建立合資公司，將過去雙方的不穩定的供需關係上升為長期合作的合資關係，對於供應商而言是長期穩定合作的發展方式。

開源證券分析，寧德時代控股動力電池合資公司，把精力集中在高品質電芯上。這樣的合資模式形成了車企和動力電池企業間利潤共享、風險共擔的捆綁關係，又保證了雙方各自的優勢能夠更好地發揮。

建立合資工廠進一步推進寧德時代電池技術發展，而寧德時代通過與整車廠建立合資公司，進一步加深技術上的交流，合資雙方一般會優先考慮內部技術，有益於寧德時代從整車角度進行技術的更新與反覆運算，這為寧德時代推動電池芯業務打下良好的基礎。

寧德時代為全球第一大動力電池供應商，中國汽車動力電池產業創新聯盟資料顯示，2022年前11個月，寧德時代在大陸市場的裝車量為124.13GWh，市場份額高達48.02%。

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