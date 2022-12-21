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陸證監會：推動中美審計監管常態化合作機制
大陸證監會主席易會滿21日主持召開貫徹中央經濟工作相關會議內容時提及，要推動形成中美審計監管常態化合作機制，並加快平台企業境外上市「綠燈」案例落地、切實維護資本市場平穩運行，引導社保基金等各類中長期資金加大入市力度；並全面實施新一輪推動提高上市公司質量三年行動方案；要同時緊緊圍繞製造業重點產業鏈、科技創新、民營企業等重點領域和弱勢環節，完善資本市場制度供給。
此前，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）聲明，確定首次獲得全面檢查和調查總部設於中國及香港的註冊會計師事務所的權限。而當時陸證監會也樂見該舉，並表示將與美方形成常態化合作。市場認為這舒緩在美上市中概股的退市風險。
會議指出，要擴大資本市場高水平制度型開放。推動滬深港通互聯互通擴大標的、落實優化交易日曆。並深化大陸內地與香港資本市場務實合作，支持香港鞏固國際金融中心地位。
在支持房市發展上，證監會表示要全面落實改善優質房企資產負債表計劃，繼續實施民企債券融資專項支持計劃和支持工具，推進央地合作增信共同支持民營房企發債。並落實已出台的房企股權融資政策，允許符合條件的房企「借殼」已上市房企，允許房地產和建築等密切相關行業上市公司實施涉房重組。加快打造保障性租賃住房REITs板塊。
會議強調，要加快投資端改革，引導社保基金、保險基金、企業年金等各類中長期資金加大入市力度，推動養老金投資公募基金盡快形成市場規模。
在提高上市公司質量方面，會議指出，從市場准入、訊息披露、持續監管等方面，進一步落實對國企、民企一視同仁、平等對待的要求，穩步推進並購重組註冊制改革。
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