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陸「鋼鐵航母」續壯大！中國寶武與陸中鋼集團實施重組

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國寶武是大陸國務院國資委下屬鋼鐵央企。圖取自搜狐網
中國寶武是大陸國務院國資委下屬鋼鐵央企。圖取自搜狐網

大陸鋼鐵企業又有重磅重組。據國資委網站21日消息，經報大陸國務院批准，中國寶武鋼鐵集團與中國中鋼集團實施重組，中國中鋼集團整體劃入中國寶武鋼鐵集團，不再作為國資委直接監管企業。中國寶武集團的「鋼鐵航母」不斷壯大。

大陸國資委於2020年10月便決定，由中國寶武鋼鐵集團對中國中鋼集團進行托管。雖然托管字面意義上僅意味著「委託管理」，甚至中鋼還面臨債務等一系列問題需要解決，但根據當時鋼鐵業形勢，輿論便認為最大的可能性依然指向寶武、中鋼兩家央企的重組，這意味托管中鋼被視為是重組之前的考察期。

寶武鋼鐵作為鋼鐵航母，此前已展開系列兼併擴張舉動，包括2019年9月和馬鋼聯合重組，2019年底實質性控制重鋼，2020年8月和太鋼簽署重組協議。

中國寶武在2020年鋼產量達到1.15億噸，實現「億噸寶武」的歷史性成就，並問鼎全球鋼企之冠。在2022年《財富》發佈的世界500強榜單中，中國寶武首次躋身前五十強，排名第44位，續居全球鋼鐵企業首位。截至目前，中國寶武旗下共有7家上市公司，分別是寶鋼股份、馬鋼股份、太鋼不鏽、八一鋼鐵、韶鋼松山、重慶鋼鐵和寶信軟件。

中鋼集團是由國務院國資委監管的中央企業，主要從事冶金礦產資源開發與加工，冶金原料、產品貿易與物流，相關工程技術服務與設備製造，是一家為冶金工業提供資源、科技、裝備集成服務，集礦產資源、工程裝備、科技新材、貿易物流、投資服務為一體的大型跨國企業集團。中國中鋼旗下三家上市公司，分別是中鋼國際、中鋼天源、中鋼洛耐。

上市公司 國務院

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