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陸因疫快遞單量猛增 美團補貼千萬 多地倡議民眾參與

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
受到天氣降溫與疫情影響，大陸快遞單量暴增，而許多快遞小哥因染疫導致運力下降，平台與地方政府想方設法解決運力問題。圖取自新京報
受到天氣降溫與疫情影響，大陸快遞單量暴增，而許多快遞小哥因染疫導致運力下降，平台與地方政府想方設法解決運力問題。圖取自新京報

受到疫情及氣候降溫影響，各地快遞需求暴增。面對龐大外賣訂單量，美團外賣補貼人民幣2,000萬（約新台幣8,800萬元）招募騎手，安徽、江蘇省多地則倡議廣大民眾參與外賣配送服務。

許多第一線外賣與快遞人員因染疫而導致運力不足。據第一財經報導，上海外賣單量周增加超過30%。而運力方面，美團表示不少騎手身體出現問題居家休息，導致運力比較緊張。

而華商報報導，因感染新冠，一線用工出現波動，中轉場有貨物積壓，收派時效有所延緩。「快遞小哥包括中轉場的人，感染風險較大。一批小哥都倒下了，現在中轉場滿負荷運轉，短時間內招人補齊不太可能，盡可能從內部調節」一位順豐工作人員說。

為了保證運力穩定運行，外賣平台通過各種補貼來增加運力。比如美團外賣一方面通過「疫情關懷金」設置等措施來提升運力儲備，近一周在上海投入的配送補貼已達人民幣800萬元，預計接下來的一個月內，還將繼續在上海投入超人民幣2,000萬元的補貼，以吸引、鼓勵更多騎手跑單，為城市保供增添保障。

除了平台想方設法增加運力，多地政府也發出倡議，呼籲廣大民眾加入行列。比如安徽省市場監督管理局20日發布倡議書指出，當前受疫情影響，外賣行業出現不同程度運力減弱、配送壓力較大等情況，倡議廣大市民在特殊時期，積極參與外賣配送服務。

此外，江蘇省多地，如揚州、張家港、連雲港等地近日發布倡議盡量減少下單次數，同時鼓勵有閒暇的民眾在自身允許狀態下參加外賣配送工作;另一方面，北京市順義、海淀、豐台、大興、通州號召居民在條件允許的情況下參與外賣快遞的配送服務。

疫情 人民幣 上海

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