陷債務泥淖 恒大：償債資源能否有預期價值存不確定性

恒大20日晚間在港交所公告披露最新經營狀況，恒大表示正積極推進境外債務重組的工作，而重組方案框架、關鍵條款方面的分歧正在不斷減少。但是，公告也提及，恒大「債務負擔沉重，經營仍面臨較大挑戰，償債資源是否能產生預期價值存在較大不確定性。」

公告中提到目前交付狀況：今年前11個月，恒大累計交付約25.6萬套房屋，總建築面積約2871萬平方公尺；銷售部分，前11個月實現合約銷售金額291.24億元，合約銷售面積351.62萬平方公尺。

至於外界關注恒大新能源汽車的交付量，由恒大子公司自主研發的新能源汽車「恒馳5」在今年9月16日正式量產，首批量產車已於10月29日開始交付。截至12月7日，已交付超過100輛車。

恒大稱，公司2021年審計工作及2022年中期業績的審閱工作尚在進行中，公司將在切實可行情況下盡快發布2021年經審核年度業績及2022年的中期業績。

稍早，港交所披露中國恒大14日被動減持7億股恒大物業股權，持股比例從58.18%下降至51.71%，疑因抵押而被強制轉讓。而許家印為中國恒大集團的控股股東，根據證券及期貨條例，他在這些股份中擁有權益。

事實上，恒大集團董事會主席許家印12月初才傳出因債務纏身而跳樓，不過爾後他仍出席恒大保交樓會議破解相關傳言，並要求確保全年保交樓任務。