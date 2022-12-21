商品車過境 遼寧啟動海、公路聯運

隨著44輛韓國二手車19日順利完成公路轎運車裝載作業，標誌著遼寧港口集團過境商品車海運—公路物流新模式正式啟動。

中新社報導，隨著商品車發運量的持續增長，過境鐵路運力供給不足的現實問題制約著過境商品車業務的「擴源增量」。過境商品車海運—公路運輸新模式的順利啟動，將拓寬商品車海陸大通道，為商品車海陸大通道建設提供新的聯運方案。

借助商品車海陸大通道，該批韓國二手車由韓國滾裝海運至遼寧大連，在大連汽車碼頭實現公路發運，並經新疆霍爾果斯口岸出境，最終將運抵中亞的哈薩克。

大連汽車碼頭公司總經理助理金趙星說，相對以往的海鐵聯運模式，海運—公路物流新模式將更靈活。「如果通過鐵路運輸，一次需要150輛車以上才可整列編組發運，批量大，時間也保障不了。」金趙星說，新模式的啟動，將為規模較小的二手車企業提供新的選擇。

2021年1月，遼寧港口集團啟動日本商品車過境運輸項目，開通中國大陸首條東亞—中亞商品車海陸大通道。在該項目的示範帶動和貨源聚集效應下，今年7月，新增韓國二手車中亞過境運輸業務，實現大通道新品牌、新貨源的拓展。此次啟動過境商品車海運—公路聯運新模式，將進一步帶動外貿商品車吞吐量增長。

遼寧港口集團方面表示，過境商品車物流新模式的啟動運行，將幫助港口企業破解制約過境商品車業務發展的痛點、難點，有效提升了遼寧港口集團在商品車物流方面的保通保暢服務能力。