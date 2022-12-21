兩岸青年創業賽 助潛力股落滬

利用自主研發的環境友好型膠道封裝技術，突破一系列批量化生產關鍵技術，這種大容量、小型化高壓貼片式陶瓷電容器具備顯著的成本優勢。

新華社報導，近日落幕的「2022上海海峽兩岸青年創業大賽」上，兩岸創業團隊攜手的「高耐壓高儲能片式安規陶瓷電容器研發及產業化」項目榮獲二等獎。

創立於2016年的「上海海峽兩岸青年創業大賽」，是上海金山區為兩岸及海外創業青年搭建的築夢舞台。7年間，大賽共吸引3403個項目、超過8000名海內外青年參與。

今年的大賽7月4日在線啟動，吸引創業青年踴躍參與，共徵集到報名項目627個，較上年增長15.5%，其中近四成由台灣創業團隊主導或參與。

為助推創業青年加速成長，今年大賽首設「兩岸青創雲論壇」，涵蓋創業輔導公開課、創業大咖對話、創業項目問診及「導師聊科創」短影音四大系列。

上海（金山）海峽兩岸青年創業基地則將在賽後對接優秀項目，通過降低創業成本、提供一站式落地配套政策和全方位代辦服務等方式，幫助有潛力的青創項目順利「落滬」。

近年來，許多台灣青年將目光投向大陸。從創業到就業，上海通過出台相應舉措、舉辦各類活動，助力台青「圓夢」。

「上海高校台灣大學生暑期實習繁星計畫」2021年正式啟動。聚集優質企業實習資源，「繁星計畫」採用「實習+參訪+課程」模式，通過課程分享、圓桌討論、答疑解惑、職場競爭力培訓課堂等方式，幫助台灣青年學子提升職業素養和綜合素質，為其未來就業提供更多便利。

首屆「繁星計畫」吸引北大、復旦、上海交大等大陸20所知名大學102名學生報名，最終40人分別進入復星集團、頂新集團等17家知名企業實習。2022年參與大學和報名學生分別增長至70所、157名，80名同學進入40家企業實習。

依託「繁星計畫」，部分台生收穫全職工作，更多參與者則藉此了解大陸的相關產業發展、提前體驗職場文化。

北京清華大學公共管理學院二年級台生陳羿名表示，「繁星計畫」不僅提供針對性的職業培訓，也讓台生順利獲得在大型企業實習的機會，對於像他這樣有意在大陸發展的台生而言，這些體驗將成為職業生涯起步的「加分項」。