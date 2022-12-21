匯豐報告：大灣區ESG指數 近3年穩升

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

匯豐銀行和中國節能皓信環境顧問集團有限公司（中節能皓信）19日首度對外發布的「匯豐大灣區ESG（環境、社會及公司治理）指數」報告顯示，大灣區ESG整體表現在過去近三年穩步提升。儘管某些季度略有波動，但2022年第三季度大灣區ESG區域指數與2019年第四季度基期相比，上升近15%，達114.68。

中新社報導，「匯豐大灣區ESG指數」結合宏觀和微觀分析，形成按季度評估大灣區ESG和可持續發展表現的綜合評價體系，包括大灣區ESG區域指數及城市、行業和公司子指數。

其中，大灣區ESG區域指數以2019年第四季度為基期，以100為基點，從政策、環境、經濟和社會發展、公司治理、綠色和可持續金融五方面對大灣區ESG和可持續發展表現作出評價。 　報告認為，政策支持為區域可持續發展奠定了基礎，區內企業也愈來愈認識到自身在推動可持續發展進程中的重要角色，正通過多種方式提升ESG管理水平。 　　匯豐中國副行長兼大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，盼通過持續評估大灣區ESG發展，幫助區內城市和企業發揮各自優勢，加強協同合作，共構綠色低碳循環發展的區域經濟體系。

指數

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