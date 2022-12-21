陸油價連3跌 相比年初仍是漲

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸成品油價迎2022年11月下旬以來的連續第三次下調。

中新社報導，中國大陸國家發展和改革委員會19日消息稱，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自2022年12月19日24時起，大陸國內汽、柴油價格每噸分別降低480元（人民幣，下同）和460元。

折合升價，大陸全國平均來看，92號汽油、95號汽油、0號柴油每升分別下調0.38元、0.4元、0.39元。 　此番成品油零售價格下調政策落實後，居民消費用油成本將繼續下降。卓創資訊成品油分析師王蘆青指出，以油箱容量在50升的家用轎車為例，加滿一箱92號汽油將較之前少花19元左右。 　油耗方面，以月跑2000公里、百公里油耗在8升的小型私家車為例，到下次調價窗口開啟（2023年1月3日24時）之前，消費者用油成本將減少30元左右。 　　

物流行業，以月跑10000公里、百公里油耗在38升的重型卡車為例，在下次調價窗口開啟前，單輛車的燃油成本將減少741元左右。

此次下調為2022年11月下旬以來成品油價的連續第三次下調。三次下調後，汽油累計每噸下調1095元，柴油累計每噸下調1050元，折合升價，92號汽油，95號汽油和0號柴油每升分別下調0.86元、0.91元、0.89元。

本次調價落地後，2022年大陸國內成品油零售限價共歷經24次調整，其中13次上調，10次下調，1次擱淺，漲跌互抵之後，汽、柴油累計每噸分別上漲550元、530元，折合升價，92號汽油、95號汽油、0號柴油每升分別較今年年初上漲0.43元、0.46元、0.45元。 　　

展望後市，卓創資訊成品油分析師楊霞指出，按照當前原油水平測算，新周期原油變化率或處於範圍內，下調預期初現。但市場需要警惕原油反彈，變化率由負轉正的可能性。

油價 人民幣

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